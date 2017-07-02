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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——柏寶昨轉運梅開二度

2017-07-02 列印
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  柏寶早前請假離港約一個月，返港後表現普通，由六月十一日重新披甲起，苦拼至昨日才憑「印印腳」贏馬，不過其運氣隨即轉佳，皆因之後臨時拉伕策騎「恆駿寶駒」，結果爆冷捧盃！

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