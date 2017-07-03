﻿馬會擬推出指定連贏

今季賽馬投注額甚為理想，勢可打破歷來紀錄，此跟馬會與海外賽馬組織攜手合作，推出了「匯合彩池」有直接關係。以上周六為例，匯合彩池帶來的投注額便超過一億三千萬港元。為令匯合彩池可持續增長，以及滿足海外客戶需要，馬會目前正研究推出外國大行其道玩法「二重彩」或「指定連贏」（即Exacta）玩法，如果落實推出，香港馬迷亦將受惠。



所謂「指定連贏」，就是投注人需要買中一場賽事中順序跑第一和第二名馬匹，由於需要指定名次，非如連贏彩池般不分先後，中彩難度提高，派彩亦自然較連贏彩池高大約至少百分之六十至三倍以上。在一場有一匹一面倒大熱門的場合，大熱門拖任何一駒的連贏位都乏味，但如果投注「指定連贏」，無論開出熱頭冷脚或冷頭熱腳，派彩肯定更高，對投注人會更加吸引。



目前世界上多個主要賽馬區，都設有「指定連贏」彩池，包括日本、韓國、美國和澳洲等，尤其是在與馬會攜手合作的美國，更是投注最高的重要彩池之一，多個馬場甚至乎只設「指定連贏」而沒有「連贏」玩法。因此，如果馬會推出「指定連贏」，對美國等地區的客戶而言，肯定更加吸引，屆時將有助提高匯合彩池投注額。



利用Longitude作合併彩池



香港賽馬會目前正研究推出「指定連贏」的可行性，除了研究市場效益，會否影響到其他彩池外，更重要是這並非一個全新獨立獨立彩池，而是仿效前年十月推出的組合獨贏，作為一個合併彩池推出。意即透過Longitude電腦技術，將根據組合內賠率，按比例分配到跟其相關的彩池組合，但馬會先要了解目前電腦程式能否辦到，亦要決定究竟屆時是與「連贏」抑或「三重彩」合併。



特約記者︰文傑



