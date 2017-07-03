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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——莫雷拉罰廿五萬免停賽  

2017-07-03 列印
  多位騎師趁周三無賽事已出門度假，包括郭能昨日舉家出發到越南峴港，田泰安則去了印度孟買。後者雖屬印度裔，但因為家族幾代前已移居毛里裘斯，故此今次是首次到當地尋根。另一方面，潘頓則已到泰國度假。

  至於莫雷拉昨日就在港與黃興桂組織的球隊在荃灣踢足球表演賽，今日才會出門。雷神前日尾場策「馬功臣」犯不小心策騎，惟競賽小組有見若判罰他停賽，本周日與下周三有可能鬧騎師荒，於是將本來停賽兩日加罰款的罰則，改為罰款二十五萬五千港元而毋須停賽。



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