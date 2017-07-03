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﻿馬場浮世繪——岳伯仁12度贏愛爾蘭打吡

2017-07-03 列印
  南非基維爾馬場和愛爾蘭卻拉馬場，於香港時間周六晚各有大賽上演。基維爾馬場舉行了二千二百米一級賽德班七月讓賽，由范德保策騎的Marinaresco屬上屆亞軍，今年成績再進一步，直路上力壓熱門馬Al Sahem，爆出十七倍冷W。騎師麥偉利當日亦在南非上陣一天，可惜無功而回。至於在卻拉馬場舉行的愛爾蘭打吡，結果由岳伯仁訓練而配上馬房副帥許覺能策騎的「卡帕利島」，以一馬頸位壓倒「黃金神偷」勝出，岳伯仁已第十二次贏出此賽。



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