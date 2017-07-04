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日報新聞 > 馬經

﻿勁皇子染藥 源頭調查中

2017-07-04 列印
  六月二十一日谷戰後，馬會按例行程序為每場頭馬驗血驗尿，昨日受薪董事小組接獲賽事化驗所主管溫思明博士的化驗報告，表示當晚勝出第三場賽事的蔡廄「勁皇子」於賽後提供的尿液樣本，經化驗後發現含有etofenamate及flufenamic acid。

  小組已進行初步調查，發現香港所有註冊獸用產品均沒含有etofenamate及flufenamic acid，但etofenamate是若干註冊人用藥物的成分。初步調查亦發現，在相關時間內負責照料「勁皇子」的馬房助理報告謂，他曾使用一種註冊人用藥物，而該種藥物則含有etofenamate。Etofenamate據悉會在若干物種代謝成flufenamic acid。該蔡廄助理已把有關藥物呈交小組以作調查，惟暫未確定是否屬今次事件的源頭。
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