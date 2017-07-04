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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——蔡明紹復操暑期星洲披甲  

2017-07-04 列印
  蔡明紹因右腳應力性骨裂，缺陣了已兩個月有多，昨晨終於恢復操馬，只見他表現得精神奕奕，操馬後仍未倦意。蔡明紹收操後透露其傷患已痊瘉，操馬後全無感到不妥，但因馬季行將結束，估計應趕不及回復最佳狀態復出，因此今季應不會再披甲，預計要待至暑假期間才在新加坡復出，但正式日期要視乎當地政府發出工作簽證，才有答案。
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