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﻿馬場浮世繪——巴林冠軍沈拿周日客串

2017-07-04 列印
  為讓馬主及練馬師於周日賽事中有較多騎師可作選擇，馬會已安排沈拿在當日客串。沈拿現年三十二歲，曾在意大利榮膺冠軍見習騎師，從騎至今累積逾八百場頭馬。最近五季在卡塔爾及巴林的成績優異，於剛結束的馬季奪得巴林冠軍榮銜。
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