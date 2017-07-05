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﻿馬場浮世繪——見習生人滿黃俊續放洋 

2017-07-05 列印
  隨着巫顯東和潘明輝最近各自贏得在港的第二十場頭馬，俱已升格為七磅見習生，一時間，目前騎師陣營中已再無十磅見習生可供練馬師選用。然而馬會有鑑蔣嘉琦、黃皓楠、巫顯東和潘明輝都仍處見習期，為免有過多見習生同時在陣，故現時仍在澳洲出賽的黃俊，仍會續留當地一段時間，估計最快要待今年底才獲安排返港。

  黃俊之前曾在塔斯曼尼亞上陣，繼而轉往南澳披甲，由去年八月至今贏出四十場頭馬，勝出率為百分之十三點六，成績不差。



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