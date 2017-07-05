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﻿馬場浮世繪——周六轉播英國日蝕大賽

2017-07-05 列印
  英國沙丘園馬場將於香港時間的周六晚上，舉行歷史悠久的日蝕大賽日，香港馬會當晚會轉播其中六場賽事，並設彩池受注，首場轉播賽事於晚上八時二十分開跑。戲碼按序為︰三歲馬71-90分讓賽、短途錦標、三歲以上馬讓賽、雌馬錦標、日蝕大賽，以及伊沙錦標。賽事的馬匹名單，將於周五早上公布。

  日蝕大賽創辦於一八八六年，藉以記念十八世紀英國的最傑出賽駒「日蝕」。「日蝕」於一七六四年四月出生，因當天正逢日蝕而得名。



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