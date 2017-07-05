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﻿馬場浮世繪——沙田煞科日泊車證售罄

2017-07-05 列印
  今個馬季的煞科戰將於七月十六日（下周日）在沙田馬場舉行，沙田馬場當日的臨時停車場泊車證已售罄，將不設即場發售。而馬季煞科前，「馬場有禮」精品店將分別於下周三的跑馬地煞科夜及下周日的沙田馬季煞科戰舉行感謝日，多款精選禮品以低至三折發售。



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