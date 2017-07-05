﻿馬場浮世繪——沙田煞科日泊車證售罄

川崎前鋒隊長小林悠在上輪日聯梅開二度，結束逾一個月的入球荒。這位廿七歲鋒將直言全靠壓制對士哥的欲望才重拾射門鞋，今晚聯賽主場勢與攻擊拍檔阿部浩之聯手摧毀浦和紅鑽的脆弱防線，一於直取主勝。（有線64、203台今晚6:00直播） 廿七歲隊長小林悠透露走出低谷的法門︰「前鋒的首要作用就是替球隊建功，當你未能做到的時候，實力難免受質疑，但當你愈想表現自己，情況往往會變得更糟，因此我一直壓抑很想士哥的欲望，最終才取得進帳。」 前鋒另一鋒將阿部浩之亦在近八場不同賽事累積六球，在兩人領銜攻堅下，該隊可望延續各項主場賽事六連勝的強勢，乘對手浦和紅鑽近五輪僅得一勝一和三負下，在今仗再下一城。

2017-07-05