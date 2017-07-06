﻿田泰安看重兄弟勁

田泰安上周末前往印度孟買度假及探親，昨日早上已返抵香港，今早會復課操馬。他表示今次乃首度前往印度，感受到完全不同文化，是一個良好的經驗。周日沙田賽事，田泰安將策騎八駒上陣，他認為以「兄弟勁」、「大龍騰」和「上利多」的機會最值得秤先。



上周六賽事當日早上，田泰安仍到場過檔「兄弟勁」快跳，對此駒明顯十分緊張，他指出馬兒狀態甚勇，今仗可望爭勝，騎者說：「該課『兄弟勁』走勢十分輕鬆，我感到馬兒體力充沛，這在季尾階段十分難得。此駒今季出賽至今，以跑田草千六米得第三的表現最佳，而該場的冠軍『智者』和亞軍『塑料喜』再出均贏馬及上名，反映賽事水準甚佳，周日『兄弟勁』再跑同程，即使同場惡馬不少，但牠憑藉路合態勇優勢，可期走入三甲一席。」



時廄「大龍騰」季初在谷草短途贏馬後，曾沉寂一段長時間，至最近轉跑泥地賽，演出才開始復甦，最近兩仗跑得第二及第四，周日再跑同程，田泰安認為：「當日『大龍騰』應該可以走得更接近，只是起步緩慢失位，同時場地對前置馬匹有利，即使直路追回不少失地，已經為時太晚，所以未能上名。相隔兩個星期之後，此駒狀態未減，再跑同程只要陣上減少犯錯，發揮出應有水準，可望收復前失，贏回一場頭馬。」



此外，「上利多」前仗由蔣嘉琦策騎落敗，賽後被競賽小組裁定未盡全力策騎被罰，剛戰易配韋達跑千六米三級賽跑第四，今次回到二班賽，角逐曾在外地贏馬的二千米，接手的田泰安說：「我對『上利多』所知不多，但牠今季只跑過三場，體力有優勢，在季尾階段無論如何都有利，何況降回二班賽上陣，對手再沒有另一匹『喜旺寶』，而且今仗負一百二十六磅不算重，基本上已具足夠條件爭勝。」



特約記者：文傑