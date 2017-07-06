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﻿馬場浮世繪——沈拿首戰暫獲四座騎 

2017-07-06 列印
  由於梁家俊患病及在日前接受手術，今季餘下三日賽事不能上陣，馬會隨即簽發牌照予意大利騎師沈拿，讓他來港客串三日。

  沈拿近年長期在卡塔爾及巴林等地策騎，周日暫時已卜定策騎四駒出賽，計為鄭廄「總統至上」和「超群之聲」、何廄「放眼量」和苗廄「豐彩皇」。



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