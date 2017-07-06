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﻿馬場浮世繪——威爾頓周日榮休歡送

2017-07-06 列印
  服役期間曾勝出六場一級賽，包括香港打吡和香港盃的前馬王「威爾頓」，早前宣布退役，馬會將在周日賽事第三至四場之間，舉行榮休歡送儀式。跟「步步友」和「友瑩格」的歡送儀式一樣，「威爾頓」將在馬匹亮相圈巡行，向廣大馬迷道別，另外馬會一眾高層，以及「威爾頓」的馬主、練馬師大摩幕後團隊均會出席。因威爾頓的歡送儀式，周日沙田的頭場賽事將提早於十二時四十五開跑。

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