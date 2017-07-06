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﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦女騎師賽獲殿

2017-07-06 列印
  蔣嘉琦前日在瑞典參加第一屆女騎師純種馬世界錦標賽，她與另外八位女騎師作五關較量，結果在五場賽事中分別獲得亞季殿各一，最終以第四名完成賽事。

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