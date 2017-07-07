﻿銘記心中鍥而不捨

意大利騎師李寶利承接上月贏出八場頭馬的銳勢，上周六策騎「財高八斗」取得今季第十五場頭馬。而剛周三雖無夜馬舉行，但他照常每朝到場操馬，動態相當積極。周日沙田賽事，李寶利將策騎六駒出賽，當中吳廄「銘記心中」最近在其胯下先後取得三席亞軍，他坦言希望盡快替其交出頭馬。



特約記者：文傑



「銘記心中」在港服役三十一仗未嘗一勝，但最近幾次在李寶利胯下跑第二，頭馬不是「駿馬翹楚」和「常妙星」等四五班升降機，便是遇上質新但又降下五班的「盛勢」，周日再跑同程千四米，李寶利分析說：「既然『銘記心中』連跑多場未能取勝，當然難言具有良好質素，但牠在季尾階段仍具狀態，陣上演出穩定卻是事實，周日再跑入位途程，排在七檔恰可，對手實力跟過去幾仗相若，如果起步良好並順利移入內欄，繼續以最合適的前置方式競跑，相信仍有機會再進一步，從而取得在港首場頭馬。」



劍飛聲回勇再拼



鄭廄「劍飛聲」近期演出回勇，剛戰在泥地千二米贏出十八個月以來首場頭馬，今仗回到三班賽上陣，改由李寶利主轡，會否成為鄭廄畢業馬嗎？李寶利回答說：「既然『劍飛聲』狀態回勇，理應不會只拼一場後便回落，過往牠經常在三班賽取勝，跑泥地千二米上名率亦高，今次只負一百一十九磅及排好位，對手具同程賽績者寥寥無幾，牠只要臨場發揮出本身水準，足以在此爭取連捷。」



此外，姚廄「新界福星」早在上月初已由李寶利過檔，周日順理成章由他策騎，將初跑田草千四米，他表示馬兒早前試閘只是輕舒腳頭性質，目前狀態已及水準，今次首度增程雖屬嘗試性質，但排內檔有利進取，屆時走入前列並不出奇。



