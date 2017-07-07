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﻿馬場浮世繪——郭能生日願望破悶局

2017-07-07 列印
  昨日是郭能的三十九歲生辰，上周日他舉家前往越南峴港度假提早慶祝，至昨午才回港。周日賽事郭能有七匹座騎，他希望贏馬賀壽之餘，同時打破七個賽馬日無馬贏的悶局。頭場新馬千二米賽事，郭能將策騎時廄「金獅雷將」上陣，該駒上月兩課試閘均由其主理，顯然有備而來。練馬師霍利時表示，拍賣馬「金獅雷將」質素不俗，以一匹新馬來說，今戰備戰工夫已算充足，只嫌初出表現難以預計，如能走得接近便感心滿意足。
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