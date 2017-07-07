﻿馬場浮世繪——郭能生日願望破悶局

行政長官林鄭月娥施政新風格的第一炮，推出「教育新資源」，首批涉三十六億元撥款申請，涵蓋中小幼特及大專教育，在中小幼特四個範疇，用於增加人手，改善教育環境，對提升教學質素，直接而有效，而在大專教育方面，提出向中學文憑試核心科目考獲「三三二二」、就讀指定院校自資學位及銜接學位課程的學生，提供每年三萬元的免入息審查資助，不單止支持學生持續求學，減少家長的負擔和憂慮，更有助私立大專院校增值和多元化發展，可說是一舉三得。 現時八所資助大學每年提供一萬五千多個資助學士學額，僧多粥少，估計今年會有六千多名文憑試考生，即使成績達到核心科目考的「三三二二」，仍無緣入讀八大，他們若要持續升學，...

2017-07-07