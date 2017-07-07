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﻿馬場浮世繪——沈拿獲准騎到煞科戰

2017-07-07 列印
  馬會曾於本周一公布，騎師沈拿可以接受周日賽事的策騎聘約，其後牌照委員會決定，延長沈拿的訪港騎師牌照有效期，令他可以騎到煞科，騎師人手亦因而比較充足。

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