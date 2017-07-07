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﻿馬場浮世繪——日蝕大賽三歲馬升呢

2017-07-07 列印
  一級賽日蝕大賽明晚在英國沙丘園馬場舉行，此賽是英國全季首項可讓三歲賽駒於中距離途程挑戰較年長馬的公開一級賽，因而享負盛名。這項一九九○米賽事末段跑道將要上斜，通常對較年長良駒有利。

  葉森打吡亞軍「莫赫懸崖」和殿軍「遠近馳名」，以及皇家雅士谷賽期一級賽頭馬「吵鬧不休」，預料會成為日蝕大賽的熱門，而牠們皆為三歲馬，但此賽自一九六五年開放予三歲以上馬匹參加以來，三歲馬僅勝十八次。

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