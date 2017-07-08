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﻿馬場浮世繪——沈拿出操試泥閘

2017-07-08 列印
  將由明日開始在港客串至下周日馬季收鑼的意大利騎師沈拿，昨晨首次在沙田馬場露面，並策騎沈廐「勇不可擋」（下圖）試泥閘。他在收操後表示，自己曾在多個國家策騎出賽，近期則集中在卡塔爾及巴林策騎。而香港則是一直是他嚮往的地方，所以當上周日接到香港賽馬會電話，查問其能否來港客串三個賽馬日，便立即答應。

  至於日後會否長期來港發展，沈拿則認為言之尚早，目前最大任務，便是在三個賽馬日裏，替胯下座騎爭取最佳成績。





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