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﻿勝在有方——帝豪寶寶未見盡

2017-07-09 列印
        「帝豪寶寶」季初轉到田草千四，賺步速形勢下得一冠一亞的段速表現不算特別，卻展現了頑強纏鬥力。其後段段快跟下力逼「龍船鼓響」和「勇霸神駒」之亞軍反而表現有進，甚至已提升至三班頂水準。前仗追不過「君悅灣」，回落至三班中級水平，可能與跑得太密有關。剛戰戴上眼罩於直路關鍵階段嚴重受阻敗不足據。回一回氣後，今隔四星期再出，體重回升屬佳兆。三歲PPG精英照理未見盡，今次對手大幅減弱，賺形勢跑出九成水準已夠贏。

        「機緣再現」外地能贏乾快草地，季初跑三班田草千四走外疊也能輸近，未確認草地不夠班。季內看千二嫌短而一哩則嫌長，重返田草有新鮮感刺激，如賺形勢可在弱組爭大冷腳。

方駿暉
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