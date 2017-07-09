 Advertisement
  • 2017年7月9日 星期日
  • 32º
  • 68%
熱門： 遼寧艦林鄭月娥宋仲基 宋慧喬解放軍港姐

日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——勁快步再給機會

2017-07-09 列印
        第二場放頭走得「快樂世紀」及「幸運贏贏」，步速會偏慢。「銘記心中」狀態保持，今仗會守好位，屬合理熱門，開齋黃金機會。「好準確」馬身甚靚，狀態亦勇，五班應有優勢，亦有贏馬機會。「正藍旗」穩定，五班中堅狀態平穩，有分頭必須兼顧。「哈哈笑」用莫雷拉必求交代，但本身水準不高，太熱要小心。

        第三場放頭走得「阿凡達」及「綠茵福將」，步速不會太快。「勁快步」初出已落飛，晨課走勢的確吸引，上仗泥地當試閘，今仗大冷再博一次。「勝利專家」狀態已勇，上仗見靚即入位，復課再進，有力打開勝門。「大天龍」前仗五班輕勝，剛戰上四班即無優勢，但仍有機會入位。「常豐裕」近仗水準一般，可能未盡成熟，太熱有戒心。

文孝
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd