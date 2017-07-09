 Advertisement
  • 2017年7月9日 星期日
  • 32º
  • 68%
熱門： 遼寧艦林鄭月娥宋仲基 宋慧喬解放軍港姐

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——紅運爵士武術冠軍

2017-07-09 列印
　　今季曾一度告急的高伯新，早已贏夠數上岸，不過練者坦言，對成績其實不大滿意，所以達標後仍繼續搶胡，尤其是未交代之馬，更會倍加肉緊。

　　「武術冠軍」尚未贏馬，難得馬主體諒，相信今季肯定想勝回一仗求交代，畢竟這匹質新馬曾在三班走近，現時居四班佔有便宜，今次操足而臨，擺明車馬搏殺。

　　此外，到了季尾仍未交代及搏得少的馬，鬥志與體力都有優勢。「紅運爵士」上場落敗一回，今次馬上換來好分頭，剛戰沿途受阻，而馬主又沒有入場，實在敗不足據。今次對手甚少，只要跑回前仗初出的水準，在此力足爭勝。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd