﻿翠絲過兩關——紅運爵士武術冠軍

第二場五班一四○○米。季尾選馬，推測幕後用意和揀選一些跑法主動馬，有時比計算實力更重要，而「路路發」則完全符合要求。 「路路發」上仗出戰谷草千二米時，筆者在本欄推介時已提到，此駒雖然今季由孫達志轉至高伯新馬房，但兩位倉主部署此馬的手法都如出一轍，就是先在季初拼幾個回合，然後回氣兼減分，到季尾再谷起博食尾胡。此駒上仗小休復出，出閘後見楊明綸未有太用力催策，速度已可頂着在其外側力騎的「新添」，整體走勢比小休前好，可見休息對此匹老馬有幫助。 上仗取得季軍後，「路路發」休息了一個月才再戰，期間雖只作踱步及游水等慢工夫，但起碼例課無缺，操練安排與季初打疊上名時相似。既...

2017-07-09