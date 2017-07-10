﻿莫雷拉刷新頭馬紀錄 李易達郭能楊明綸起孖 容天鵬捧盃快樂夠酷

容天鵬與郭能昨日合作憑「快樂實在」捧傷健策騎協會盃，練者尾場再贏「酷比仔」，騎者則另贏「香江穩勝」，齊齊起孖。莫雷拉憑「爆騷」及「太陽旺旺」梅開二度兼成為騎師王，以一百六十九場刷新騎師一季贏馬最多紀錄。其餘李易達憑「駕悅」及「佳運來」包辦第二口孖寶，後駒騎者楊明綸亦起孖。



昨日的傷健策騎協會盃由「快樂實在」開齋捧盃，練者容天鵬另贏「酷比仔」起孖，前駒馬主成員包括藝人陳玉蓮和馬德鐘，前者表示：「由於我喜歡投注賽馬，所以便與幾位朋友合資養馬。今次『快樂實在』取勝，當然感到高興，尤其我經常協助有關傷殘人士公益事務，能夠捧走此盃更是別具意義。」



而對於一出即爆九十八倍大冷W的「酷比仔」，容天鵬指：「『酷比仔』在外地已跑過多仗，但來港後仍然生硬，很多方面需要學習。早前此駒試閘走勢不差，證明有一定能力，但今場全程走三疊仍能取勝，則令我感到意外，相信是賽事水準不高所致，預計下季牠會成熟進步，競逐千四至千六米最佳。」



此外，憑「快樂實在」捧盃的郭能，則另贏「香江穩勝」包辦第七口孖寶，馬主陳志明透露：「『香江穩勝』上場力拼僅負，只因狀態未夠勇。雖然蘇保羅今戰不在港，但賽前已經通知我，謂此駒早前最後試跑走勢甚佳，狀態已經冒勇，所以臨場我充滿信心，只擔心早段步速過慢會有影響，結果馬兒發揮出最佳水準。我稍後有一匹自購新馬來港，希望『香江穩勝』贏馬轉運，日後名下有更多馬匹勝出。」



另一方面，莫雷拉上季贏馬一百六十八場，而他早前表示，希望今季可以贏一百七十場，如今看來指日可待，因為騎者昨日一開場已憑「爆騷」食頭胡，到第六場再憑「太陽旺旺」報捷，以一百六十九W刷新紀錄。



至於「爆騷」練者徐雨石說：「今場『爆騷』起步慢，同時早段步速也慢，但牠末段仍能逐步追前，演出已算不差。拼過一場後，此駒更成熟進步，今仗強配莫雷拉主早段步速較上場快得多，即使『爆騷』早段翻步仍慢，但直路移出外欄即能一衝取勝，人馬都表現出色。」



此外，李易達自贏夠十六W畢業後，成績裹足不前，但昨日終打破個半月的頭馬悶局，憑「駕悅」及「佳運來」包辦第二口孖寶。練者賽後高興地說：「『駕悅』上仗配大師傅負磅較重，結果影響表現，今次配巫顯東可減七磅，否則也未必能夠取勝。而『佳運來』剛戰包尾大敗，除了檔劣之外，體力下降亦是原因，所以刻意讓其小休，果然復課試閘即走勢良好，今仗牠排三檔有利，楊明綸亦發揮得好。」



記者：文傑、亨利