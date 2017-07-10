﻿馬場浮世繪——何良贏太陽旺旺補祝生辰

剛於周四度過五十七歲生日的何良，昨日憑「太陽旺旺」贏馬補祝生辰，賽後盡展歡顏，非常開心。至於「太陽旺旺」以一點九倍取勝，是何良今季最熱的頭馬，可見鬥志及信心都十足！



「太陽旺旺」今季三捷，練者何良表示：「『太陽旺旺』上仗轉彎時被對手阻一阻，因而要收慢，對於這匹大步馬極之不利，反觀今仗排九檔其實是好位，而莫雷拉也是最佳策騎人選，補中十分合理。」