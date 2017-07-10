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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——文廄獲最安全及整潔獎

2017-07-10 列印
  今個馬季快將煞科，多個獎項陸續頒發，而昨日率先選出今季「最安全及整潔馬房獎」，結果得主是文家良馬房，其一眾手足在頭場開跑前拉大隊領獎，盡顯上下一心。
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