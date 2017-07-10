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﻿馬場浮世繪——威爾頓榮休辦告別儀式

2017-07-10 列印
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  繼「步步友」及「友瑩格」早前退役後，昨日輪到另一匹馬王「威爾頓」與馬迷告別。第四場賽前，馬會在沙圈為「威爾頓」舉行榮休儀式，期間不少馬迷都向這匹十捷名駒揮手道別！
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