﻿馬場浮世繪——超然搏失鄭廄仍未上岸

特首林鄭月娥上任近兩周，雷厲推行她所主張「創新」、「互動」和「協作」的管治新風格，她本人落區，與市民互動，其他問責官員亦緊跟其作風。運輸及房屋局局長陳帆昨天到深水埗探訪劏房戶。公眾期望新一屆政府管治團隊主動接觸市民，多看多聽之後，訂出具體對策，落實執行，為民解困。 陳帆昨午到訪深水埗劏房戶家庭，並出席基層市民居民大會，聆聽訴求。他提到，現時的劏房環境，較自己年幼時居住的板間房，更為惡劣、更無尊嚴，說時一度哽咽，展現出感性的一面。局長所言，並非新事物，由於政府興建公屋數量遠追不上需要，市民輪候上樓的時間延長，等了七年或以上也未必上到樓，劏房租金上升，環境愈來愈差，基層市民苦不...

2017-07-10