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﻿馬場浮世繪——超然搏失鄭廄仍未上岸

2017-07-10 列印
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  仍在為上岸努力的鄭俊偉，昨日強陣出擊，可惜屢拼不逞，尤其第四場的「超然」最為不值，此駒被捧成二點七倍大熱門，但最終力追不及只得第二，而頭馬是「飛霞」，練者蔡約翰今季贏第九十三W。
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