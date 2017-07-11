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﻿馬場浮世繪——馬會囑各倉主慎用消炎藥

2017-07-11 列印
  昨日晨課後，馬會高層與所有練馬師開收鑼前的最後一次大會，除已離港的蘇保羅和方嘉柏缺席，其餘練馬師都有到場。今次會議除討論一般事項，較特別是馬會方面提醒各練馬師，指季內他們使用消炎藥物的數量較以往上升，以後應謹慎使用，盡量都不要過量。不過在場有練馬師質疑，謂今季服役馬的數量與以往相若，但要應付更多的賽事；另外草地跑道有可能太過乾快，令馬匹受傷的可能大增，故有需要用消炎藥治療。





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