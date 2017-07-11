﻿閘中尋寶——凱旋號角必有質素

上月初舉行了季內最後一次跑馬地試閘，在當日多組試閘中，筆者印象最深刻的，是容廄新馬「凱旋號角」，明晚將列陣第四班一千米。查此駒於三月中始作快跳，一直以慢工夫為主，至上述日子配潘頓試谷閘，見馬兒出閘反應稍稍遲疑，但幾步後即自動湧上，沿途可快跟「競駿時代」，直路上按韁收慢跟跑，似是刻意隱藏實力。到上月尾再試一課最短途泥閘，起步應聲彈出，沿途按韁狀甚輕鬆，直路上照例無騎而走勢相當純熟，型格腳法俱佳之好馬，幾可肯定必有質素，今仗初出已具爭勝實力。同場石廄「快馬奔馳」上仗跑泥地負頂磅快放潰敗，上周二再試泥閘，前中段走勢仍佳，直路上按韁而返，狀態保持作戰水準。



第四場四班千二米，姚廄「航天勇將」今季只跑過一仗，表現中規中矩，不過自五月起已連試三課閘，較近期一課沿途有速度快跟，直路上走勢不差。看此駒型格腳法應非不可雕之朽木，成冷要留意。



同場石廄「帝勝之星」初出爆大冷腳後已連敗兩仗，而且近期連番試閘見沿途推騎無走勢，進度平平。



思力



