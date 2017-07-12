﻿煞科專題——谷戰煞科鄭重其事

今季尚餘一夜一日兩次賽馬，周日沙田便正式煞科。由於蔡約翰的頭馬數字已大幅拋離，肯定蟬聯冠軍練馬師，不會再發生四年前谷中煞科葉楚航憑尾場「勁飛翔」之勝才得以登極的戲劇情節。



本季最後兩次賽馬的主要話題，反而是尚差一場頭馬才達標的鄭俊偉，能否及時上岸。今晚谷中之戰，鄭俊偉四駒列陣，除「堅離地」過往三仗表現堅離地而勝算較微外，其餘「創意寶」、「荷蘭風車」和「心好事成」都有邊線機會。



「創意寶」去季三捷，今季處於回氣期，最近方見起色，今晚跑一千，對手稍次於上賽的千二米，已有力發難。「荷蘭風車」季內於五班賽兩捷，近五仗俱為四班賽，敗不足辱，回到五班賽自有不同聲價。「心好事成」去季曾擊敗季內兩勝三級賽的「馬上發財」，今季只跑過兩次，休息近半年復出，有新鮮感則縮程至千二也可應付，必屬大冷，宜乎刀仔鋸大樹。



鄭俊偉亦有兩手準備，萬一今晚幾匹馬均未能得逞，尚有周日早已屯下的重兵可用。煞科之戰，他共替十一駒報名，其中八匹名題正選。周日是否該把注碼押在鄭廄馬身上，端視乎他今晚的戰果：今晚交白卷，唯有搏甩髀，追之可也。



取其戰意，則除鄭俊偉外，另一位練馬師吳定強也必毫無保留。吳定強散倉在即，旗下馬匹可拼則拼。吳廄今晚亦是四駒列陣，除「元豐泰」因年事已高恐怕難有作為外，其餘「跑馬仔」、「魅力知心」和「鄉村輝煌」都有或大或小的勝算。「跑馬仔」快馬本色，最短途開正其合尺。「魅力知心」休息近半年作入吳廄後首戰兼最後一戰，試大閘有前有後，表現良佳，季尾乘對手拼得多而體力下降，隨時一放絕塵。「鄉村輝煌」表面下風，但目前評分比季內取勝時還要低，未嘗無一爭的條件。



至於周日煞科戰，吳定強則報了七駒，其中五匹列為正選。最值得注意的是去季來港時評分高達九十四分的「銀豐神駒」，腳患嚴重的馬終於給吳定強慢火烹好，季內已打開勝門，處於四班賽足以恃質凌人。



馬場脈搏