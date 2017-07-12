﻿勝在有方——美麗皇牌穩亞望冠

「美麗皇牌」季初打疊三仗入前兩名，贏完四班後上到三班也能加添一冠一亞，可能評分和體力消耗已多，其後才演出較反覆，只能間中入位。其中谷草一千賺形勢後能氣走再出輕勝二班賽之「傑飛」，證明谷草也合。隔仗於直路賽可氣走其後於二班強組千二入Q之「陀飛輪」，最近則於嫌長之田草千二以中等步速順放差點入三甲，反映仍具備三班中上級能力。今次縮程遇對手大幅減弱，排檔亦比幾匹主要對手有利，慣負重磅賺形勢下，可穩亞望冠。



「帶盈來」季中可在谷草千二後上氣走當銳之「心慷慨」，跟「美麗皇牌」同級。上季曾一出即勝，久休會好，憑以逸待勞之利可後上出冷。



方駿暉