﻿Simon Says——星光大師有權爆冷

第三場放頭馬得「知道勝」及「騂龍」，步速會偏慢。「金碧旺旺」三班亦跑得接近，存心減分落四班，今排三檔形勢一流，可在季尾交代。「喜愛自由」狀態已見靚，今排一檔有力偷襲。「飛馬再威」馬仔細細，但十分肯走，追一段有位置機會。「金津輝煌」晨課戴眼罩走勢集中，今仗重用此配備，可跑得接近。



第六場放頭馬得「星光大師」及「鑽石巨匠」，步速會偏慢。「星光大師」季中慢步速在谷草千二爆冷，本身仍有作戰狀態，今仗復現爆冷形勢。「鑽石巨匠」甚勇，今排外檔搶前走，遇慢步速又有偷襲機會。「澤心星」雖然近仗贏馬及入位的水準不算高，但今有形勢幫助，可繼續接近。



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文孝