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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——金叻星省靚招牌

2017-07-12 列印
  「加州」系馬主和告東尼私交甚篤，來季又有多匹新馬到港，為了加強與馬主的關係，告仔對未交代的「加州勇將」必然着緊。當然，以兩人的關係，就算暫時成績欠佳，馬主都不會因而他投。但筆者知道，告仔始終希望替此馬主多贏頭馬，故雖然此駒的實力不太高，但居四班仍有條件反彈，上場既有不俗演出，今次換上郭能，擺明想強配交代。

  此外，李易達雖已上岸，但剛戰仍搏殺起孖，練者揚言要趁季尾省靚招牌。「金叻星」季內未勝，今次降班即重返勝途，可變身。

珊翠絲
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