﻿潘頓谷草煞科領風騷

昨晚舉行今季谷草煞科戰，潘頓手風大順，先憑方廄「綽綽有餘」及葉廄「紅星」包辦第三口孖寶，之後再贏賀廄「慣勝聆聽」，另加三席亞軍，於第七場賽後提早成為騎師王。至於方嘉柏和賀賢亦告起孖，兩人分別另贏「川河尊駒」及「勤德兼備」。其餘沈拿憑「勝利寶石」開齋，麥偉利頭場犯規被罰停賽兩日。



潘頓於贏出「綽綽有餘」後表示：「雖然『綽綽有餘』季內已跑過多仗，但今次距上賽接近七星期，已經回復體力狀態迎戰，而因應今仗排外檔，我早段將此駒留守較後位置，結果早段步速甚快，場地亦有利後上馬，牠輕鬆跟隨下，入直跑發力便越過對手，取勝姿態較預期輕鬆。」



而不在港督戰的方嘉柏，除了「綽綽有餘」之後，尾場再贏「綽綽有餘」起孖，建功的田泰安說：「我對『川河尊駒』了解不多，只知道此駒經常勝出試閘，應具一定質素，今戰場地明顯利後上馬，牠排十二檔自然留後跑，結果直路後追甚勁，輕鬆取勝，未來前景值得睇好。」



至於賀賢則憑「勤德兼備」及「慣勝聆聽」包辦第六口孖寶，前駒爆一○二倍大冷W，練者賽後說：「『勤德兼備』爆大冷取勝，當然屬意外驚喜，估計是早段步速偏快利後追，而且馬兒本身狀態有進步。不過，我賽前對此駒缺乏信心，臨場亦如此告知馬主，豈料牠竟然可以取勝，希望來季繼續在陣上交出好成績。」



另一方面，昨晚黃皓楠及郭能亦有馬贏，前者憑「快馬奔馳」食頭胡，練馬師徐雨石指：「『快馬奔馳』在四班有利，但由於曾患喘鳴症，陣上要讓其順走，最忌大力推騎，所以賽前吩咐黃皓楠守二三位即可，不要心急，結果成功取勝。事實上，黃皓楠自從策騎『獅子驄』贏馬後，已學懂操控前領馬，騎功明顯有進。」



而郭能則贏「盛勢東方」，馬主成員之一是著名導演杜琪峯，他開心地說：「許多人養馬四五年都未能拉頭馬，『盛勢東方』算是早交代了，我非常滿意。王晶爸爸昔日教我投注賽馬，但我如今養馬其實是為了社交及結識多些朋友，希望此駒能繼續取勝吧。」



此外，因騎師人手不足而獲馬會邀請短期客串的沈拿，經上次首度上陣熱身後，昨晚轉戰谷草即能打開勝利之門，他在第五場為理廄「勝利寶石」爆出十五倍W。練者告達理指出：「我向來喜歡給予機會初來香港客串的騎師，今次沈拿亦屬其一。『勝利寶石』評分下調甚速，沈拿臨場聽從指示，早段避免讓座騎走外疊和墮得太後，盡量居中間較前位置，最終為此駒勝回一仗，令我感到欣慰之餘，亦替馬主及騎者高興。」



記者：文傑、亨利