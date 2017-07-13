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﻿馬場浮世繪——沈拿開齋勇奪勝利寶石

2017-07-13 列印
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  沈拿來港客串三日，昨晚憑「勝利寶石」開齋，他賽後開心不已，表示快活谷馬場非常靚，香港賽事水準也很高，更希望留港長期發展，但目前首個目標是在周日的煞科戰再創佳績。
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