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﻿馬場浮世繪——盛勢東方出頭杜Sir拉頭馬

2017-07-13 列印
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  昨晚杜Sir杜琪峯的團體馬「盛勢東方」打開勝門，是繼剛戰周日王晶和叻哥的「太陽旺旺」、馬德鐘和陳玉蓮的「快樂實在」之後，再有娛樂圈中人拉頭馬，近期認真旺氣逼人！
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