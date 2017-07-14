﻿快利小豐大爆發

剛周三晚的煞科谷戰，史卓豐前晚夥拍賀廄「勤德兼備」爆出一百零二倍的大冷W，亦是今季谷草賽事獨贏派彩最高的頭馬，至於史卓豐季內勝仗就增至三十場。周日沙田煞科賽事，其七匹座騎不乏牌面貨色，其中第十場高伯新馬房的「快利」上仗回師田草千二打開勝門，今仗升上三班再戰同程，史卓豐認為有足夠條件再贏。 特約記者：文傑



「快利」初出一役跑田草千二，只敗於其後再出再贏的「承你所願」跑第二，而「快利」再出增程跑千四米落第，事隔接近七個星期，「快利」縮程回師千二，終在史卓豐胯下輕勝而回。周日馬兒升班再戰同程，史卓豐分析說︰「『快利』形格甚為出眾，競跑時步幅闊大，具備良好質素。但畢竟牠年僅三歲，出賽經驗尚淺，所以現階段還是適宜跑千二米，留待下季四歲時增程會更好。上仗牠贏馬過程輕易，周日升上三班出賽，對手中不乏擅長跑同程的惡馬，但『快利』負磅驟減十五磅，加上季內出賽次數不多，而且每仗相距的時間充足，到時定能以理想狀態出賽，有望交出進步表現連捷。」



至於尾場「川河寶駒」，上場作轉投苗禮德馬房後的首仗兼是久休復出，仍可在田草千四米賽事後上跑得第四，只負於紀錄時間贏馬的「恆駿寶駒」三個多馬位，周日再攻同程，史卓豐說︰「『川河寶駒』上場很大程度是受惠於早段的快步速，不過打過這場硬仗後，其狀態應有進展，希望牠到時可以再次跑出水準，走入三甲一席。」



同屬苗廄的第二場「大爆發」，剛於周三晚出戰谷草千八米得第三，周日匆匆再出轉戰田草千八，繼續操刀的史卓豐說：「倘若『大爆發』剛戰入直路之際能及早發力，即使不足以威脅到頭馬『盛世東方』，也應有力爭奪亞軍，而由於耗力不多，今次把握最後機會再拼屬合理部署，如何可以補中就最好不過。」