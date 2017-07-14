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﻿馬場浮世繪——煞科日沙田馬場睇頭多

2017-07-14 列印
  二○一六/一七年度馬季將於周日在沙田馬場煞科，入場馬迷除可欣賞到精采賽事及參與豐富節目，還可見證到告東尼獎、最受歡迎騎師獎及最大進步馬匹獎的冠軍得主誕生。告東尼獎於上季首辦，頒發予季內贏得最多頭馬的本地騎師。梁家俊暫以廿五場頭馬領先，見習生蔣嘉琦及潘明輝則同以五W落後而亞軍較少，換言之，兩人今次都要贏到六場頭馬方可奪走殊榮。馬會主席葉錫安將於周日尾場過後，頒獎予冠軍得主。至於行政總裁應家柏就會負責頒發最受歡迎騎師獎，香港馬主協會會長史立德就為最大進步馬匹獎冠軍加冕，而最受香港馬迷欣賞海外馬匹的結果，亦會於當日揭盅。

  頒獎禮完成後，全體騎師會按照煞科日傳統，在草地跑道作閉幕巡遊並派發紀念品，感謝馬迷支持。此外，各冠軍人馬獎項得主，包括冠軍騎師及冠軍練馬師亦會出席合照。另外，「馬場有禮」精品店於煞科日會減價感酬賓，多款貨品更以低至三折發售。

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