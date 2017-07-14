 Advertisement
  • 2017年7月14日 星期五
  • 31º
  • 73%
熱門： 劉曉波DSE輻射宣誓覆核案暴雨

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——吳定強退休馬會謝貢獻

2017-07-14 列印
  周日的煞科賽事，將是吳定強在港從練生涯的最後一天，賽後正式退休。臨別秋波，吳定強在今次頭六場賽事各有一駒列陣，將力爭贏得告別頭馬。吳定強於一九九○/九一年度馬季開倉，迄今贏過四百八十九場頭馬，代表作包括「必全勝」、「京城之寶」、「金德寶」、「永順景」及「本能」。對其廿六個馬季的貢獻，行政總裁應家柏代表馬會表示衷心感激，並祝願他日後生活愉快。

  告東尼日前已離港前往英國為馬主買馬，故將缺席周日的煞科賽事，再加上已提早放假離港的蘇保羅和方嘉柏，今季煞科戰將有三位倉主不在場。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd