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﻿馬場浮世繪——沈廄兩駒遠征韓國

2017-07-15 列印
  沈集成馬房的「永旺年年」和「縱橫大地」，已定於九月十日遠征韓國，前駒將參加途程為沙地千二米，總獎金四百八十萬港元的韓國短途錦標，而後駒則會角逐途程為沙地千八米，總獎金超過六百八十萬港元的韓國盃。兩場賽事將在八月十一日截止報名，所以任何香港賽駒有意遠征，仍有時間報名出賽。
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