﻿頭號目標——健歡歡笑食尾胡

翻查上季煞科日賽果，發覺近半數頭馬在之前一仗都是贏馬或上名，最差的「隨心隨意」之前一仗也跑第六，反映煞科戰都是利一些有近績支持、近態較銳的馬，相反一些持續減分的馬雖有評分之利，但部署上較少會在季尾最後一戰突如其來。



第十一場二班一四○○米。「健康歡笑」今季在三班四戰得一冠一亞一季，反觀在二班六戰卻全數不入三甲，表面上反映其實力在三班有餘，但在二班卻不足。然而，上仗筆者在本欄推介時已解釋過，此駒屬於有竄勁但並非單靠追一條直路就可完全收復失地之馬，其最佳跑法是有遮擋地守中前位置競跑，而要取得此位置，一般需要有內檔之助，所以排檔對其演出影響極大。而此駒今季在二班的六戰當中，有四仗排外檔，敗不足據。至於397場次排四檔，其實大半條直路都未嘗望空，否則未必不及「加州議長」；前仗排三檔起步，則完全是敗於祈普敦的發揮欠積極，都不能作準，因此未足以證明本身在二班不夠爭。



上仗「健歡歡笑」在三班跑此程僅敗，可歸咎於入彎前被內側的「中華之光」頂出三疊太早望空，但最後可清脆地壓倒後駒，演出殊不差。今番前駒回升二班乘銳再戰，在快馬不算多的場合排五檔，有望可以守到二疊的三至六位，將可發揮出應有競爭力，若臨場持續有雨，對此匹擅跑濕地的馬來說就更有利。



對手中近況較銳者，其實只有由谷草轉組而來的「龍船」及只在三班贏馬的「蒙古王」，反而最強對手可能是轉倉後已熱身的「川河寶駒」，但上述三駒都並非極惡之馬，只要蔣小妹發揮正常，「健康歡笑」能食尾胡的機會樂觀。



仲達