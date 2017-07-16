﻿勝在有方——好加加憑級數出冷

「好加加」之前三季於每季的最後一仗得一冠兩季，全入三甲反映體力夠強，常在此階段跑得較好。上季尾評八十三分尚可跟今季跑得好之「勢必跑」和「觀自在」跑近。今季中仍能突然由蟲變龍而入Q，輸給再出贏馬之「小龍兒」而氣走實力指標「鋒芒畢露」和「主力艦」。前仗則在田草千六段段快跟下氣走「快樂寶貝」和「醒目駿駒」而得殿軍，仍具備三班中級實力，反映七歲馬退化尚非太多。近季耗力後常要回氣，剛戰隔十日再出跟跑不必介懷。今次休了四星期縮程遇對手大幅減弱，可像「福愛寶」和「經典帝國」般憑級數出冷。



「世界紀錄」對上九次跑田草千四全入前四名，只有前仗變化地才甩P，四歲大熟當打。剛戰末段比「中華之光」快0.65秒，如能因應內檔跟中間位置，又可憑後勁入前列。「中華之光」前仗段段快跟下贏得易，再出表現只算中規中矩，但於此組賺形勢後已夠爭。



方駿暉