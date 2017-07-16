 Advertisement
  • 2017年7月16日 星期日
  • 27º
  • 94%
熱門： DQ劉曉波林鄭月娥DSE教育撥款

日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——鑽飾傳奇千四最強

2017-07-16 列印
        第六場放頭馬得「青梅竹馬」，步速會偏慢。「鑽飾傳奇」前仗顯示現時跑千四最具威力，鬥衝一段是其強項，有力贏馬。「青梅竹馬」今仗應放，晨課有進步，可博冷腳。「開心健康」今仗應佔盡天時地利，可攻可守三甲甚穩。「好叻仔」實力平常，強配莫雷拉亦只得位望。

        第十一場放頭馬得「龍船」，步速應會偏慢。「怪獸家長」上仗強組一哩得第四，水準不弱，千四更合發揮，可食尾胡。「軍必勝」前仗四班贏得出色，三班必夠實力，上仗升班適應一回，可再拼。「蒙古王」連仗水準不俗，但有慢閘風險，位望較濃。「龍船」長勇，忠心馬又有接近機會。

文孝
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd