﻿Simon Says——鑽飾傳奇千四最強

翻查上季煞科日賽果，發覺近半數頭馬在之前一仗都是贏馬或上名，最差的「隨心隨意」之前一仗也跑第六，反映煞科戰都是利一些有近績支持、近態較銳的馬，相反一些持續減分的馬雖有評分之利，但部署上較少會在季尾最後一戰突如其來。 第十一場二班一四○○米。「健康歡笑」今季在三班四戰得一冠一亞一季，反觀在二班六戰卻全數不入三甲，表面上反映其實力在三班有餘，但在二班卻不足。然而，上仗筆者在本欄推介時已解釋過，此駒屬於有竄勁但並非單靠追一條直路就可完全收復失地之馬，其最佳跑法是有遮擋地守中前位置競跑，而要取得此位置，一般需要有內檔之助，所以排檔對其演出影響極大。而此駒今季在二班的六戰當中...

2017-07-16