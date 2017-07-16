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﻿翠絲過兩關——樂有盈鬥志加零一

2017-07-16 列印
　　賀賢今季成績不俗，特別是近期不論冷熱都拼盡。今日煞科之戰，此倉連場屯下重兵，賽前話明要繼續數胡。

        對於未交代之馬，賀賢當然倍加肉緊，「樂有盈」上次轉倉初出，末段後追姍姍來遲，畢竟谷草一千米實在太短了。試準性能後，復課立即加強備戰，賀賢更一早講明，潘明輝今場不予外借，鬥志肯定加零一。

        此外，葉廄「盛勢」上仗以超班姿態贏馬，即使今次回升四班賽，同樣是具有十足競爭力。而翻查賽績，過往此駒曾多次於四班走近，卻礙於本身進度未足，結果淪落至五班才反彈。質新馬開竅後多會持續進步，現時在四班應無阻力，連捷可期。

珊翠絲
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