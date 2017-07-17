﻿潘明輝捧盃做騎師王 蔡約翰雷神推高紀錄 馬克羅斯 輕取沙田一哩錦標

昨日舉行今季煞科戰，東廄「馬克羅斯」勝出沙田一哩錦標，賀廄「太陽喜喜」則贏香港馬主協會錦標，後駒騎者潘明輝另贏「仁仁友福」，令鄭廄贏夠十六W上岸，自己最終亦成為騎師王。蔡約翰和莫雷拉這對冠軍騎練憑「估惑」及「天下為攻」包辦第九口孖寶，葉楚航則憑「盛勢」及「慷慨寶」梅開二度。



昨日沙田一哩錦標由東廄「馬克羅斯」勝出，馬主蕭劍新指：「『馬克羅斯』父系是女皇盃盟主『雕塑家』，腳法肯定長優於短，上陣初期所跑路程太短，因此表現一般，但最近增程兼改用前領跑法，表現便不斷進步，希望下季演出持續見好，爭取足夠分數出戰香港國際賽。而我們亦會全力支持吳嘉晉，此駒日後會繼續由他主轡。」



對上五季煞科戰都有馬贏的葉楚航，昨日憑「盛勢」及「慷慨寶」起孖延續勝纜，前駒升班連捷，後駒則為蔣嘉琦打破兩個月未贏的悶局。賽後葉楚航說：「『盛勢』今仗主要贏在對手弱，而臨場場地變化，亦對這匹英國馬有助，由於步速不快，韋達將此駒跟得比預期較前，發揮不俗。而『慷慨寶』同樣贏在變化地有助，本身目前亦以千四米較合腳法。此駒馬主由我開倉一直支持，為他贏馬令人非常高興。」



此外，今季早已篤定成為冠軍騎練蔡約翰和莫雷拉，昨日合作憑「估惑」及「天下為攻」包辦第九口孖寶，前者第九度成為冠軍練馬師，並創下單季贏九十五場頭馬的新紀錄。至於今季重奪最受歡迎騎師的莫雷拉，總共贏得一百七十一場頭馬，連續三季封王都破紀錄。其餘梁家俊成為告東尼獎得主，「翩翩」獲最大進步馬匹獎，「雲絲仙子」是最受香港馬迷欣賞海外馬匹。



另一方面，何良昨日憑「環保動力」取得頭馬，七月份賽事次次有馬贏，而建功潘頓說：「『環保動力』晨課走勢不俗，預期能以良好狀態出賽，但畢竟排外檔，我與練馬師何良研究後，決定將此駒擺在前列競跑，結果戰略奏效，以牠今仗的走勢估計，應該是正宗一哩馬，而且大有進步空間。」



記者：文傑、亨利