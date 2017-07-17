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﻿馬場浮世繪——鄭俊偉趕及煞科畢業

2017-07-17 列印
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　　昨日賽前仍欠一場頭馬才上岸的鄭俊偉，在頭兩場賽事已全力出擊，可惜頭場「福之寶」及「智有心得」都以短距離見負跑位置，但到第三場由潘明輝策騎的「仁仁友福」終於為練者贏得今季第十六場頭馬，成功畢業。

賽後鄭俊偉表示：「我未想過要到煞科日才能達標，如今總算放下心頭大石，現時競爭非常激烈，很多謝一班手足付出的努力，而我也會檢討一下，希望下季成績可以改善。煞科後我休息一星期便會開工，然後或者去歐洲買馬。」

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