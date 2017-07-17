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﻿馬場浮世繪——吳定強退休笑住道別

2017-07-17 列印
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　　在港從練二十多年的吳定強，今季只得八場頭馬，但他日前已表示會於季後退休。昨日強哥出馬六駒，當最後一匹的「八心之煌」步出沙圈，練者笑住與馬迷揮手道別，心情保持愉快。



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