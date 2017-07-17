 Advertisement
  • 2017年7月18日 星期二
  • 26º
  • 98%
熱門： DQ劉曉波林鄭月娥DSE教育撥款

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——沈拿大告又合作贏馬

2017-07-17 列印
Previous Next

　　沈拿剛戰憑「勝利鑽石」取得客串首W，昨日又為此廄「快樂火龍」開齋，與告達理合作相當愉快，練者指出：「『快樂火龍』最近兩場走勢已接近，由於牠在晨課經常不規矩，所以今戰為其加交叉鼻箍，結果證明有幫助，當然沈拿的發揮亦出色。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd