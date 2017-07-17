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﻿馬場浮世繪——快利起擒拋跌史卓豐

2017-07-17 列印
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　　昨日第十場「快利」在準備出跑道時突然起擒，令鞍上人史卓豐落樓，幸好並無大礙，馬兒之後可以繼續出賽，但未知情緒是否已經受影響，此匹第三熱門出閘已慢一慢，最終跑至三甲不入。



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