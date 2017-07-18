﻿捉路專家——老蔡不再揀食

說到「翩翩」，不可不提蔡約翰與潘頓的合作。曾幾何時，蔡約翰絕不會交馬予其沾手，但自從前打吡冠軍「戰利品」的成功，兩人關係日趨緊密，剛季合作次數更由前季的十次激增至三十次，而這三十戰的成績為十冠九亞一季，勝出率逾三成，入Q率逾六成，足見蔡約翰雖仍倚重於莫雷拉搏殺，對潘頓卻也愈來愈信任。
新馬季個半月後開鑼，想知蔡約翰爭三連冠的決心有多大，大可看看他在谷中與泥賽的出馬是否積極，而凡見他交馬予潘頓操刀，就要格外留神。
一對香港夫婦昨早專程飛往台灣看婦科醫生，抵達當地往診所途中遇上車禍，妻死夫傷。夫婦二人乘的士沿中山高速公路往台北，車禍發生時，兩輛貨車疑因切線發生碰撞，尾隨的貨櫃車閃避時失控，撞及夫婦所乘的士，的士失...
2017-07-18
深圳沃爾瑪超市前晚發生恐怖斬人事件，釀成最少兩死九傷，三十歲蔣姓疑犯已被警方當場拘捕，警方表示初步排除疑犯有精神病，正調查行兇動機。不過，蔣男的家人其後向傳媒透露，其兒子患有精神病，三、四年前出外工作後，便與他失去聯絡。 沃爾瑪超市前晚九時許發生斬人血案，事發正值周日，不少市民趁假期到超市購物，有市民目擊事件後紛紛拍照並上傳至社交網站，相片顯示超市地面血跡斑斑，多人倒在血泊中。 家屬指四年前失聯絡 深圳警方指，當晚一名男子在超市內持菜刀傷人，警方接報到場後已將其拘捕，並透露疑犯為三十歲重慶人，並稱初步排除疑犯患有精神病。 事後內地網上流傳一張尋人啟事，指一名來自重慶...
2017-07-18
美國總統特朗普上任近半年，民望進一步下挫，一項民調顯示他只獲三成六受訪者支持，六成三受訪者更認為其長子唐納德去年與俄羅斯律師會面並不恰當。特朗普一名律師日前為唐納德辯護，指有關會面應已獲特工處批准，認...
2017-07-18
加拿大溫哥華屬全球宜居城市前列之一，位於列治文市的大型樓盤River Green，更享有大片綠化地帶，最新一期正在香港進行展銷，單位入場價約120萬加元(折合約720萬港元)起。 River ...
2017-07-18
百麗國際（1880）早前突然有大批員工做了「一手黨」，興起「種票」疑雲。在爭議聲之中，昨天舉行的百麗股東會，私有化議案總算獲得大比數通過。百麗是罕有的藍籌股私有化案例，恒生指數今天會剔除百麗，預計在下月才補回一隻恒指新貴。證券界估計，舜宇光學（2382）將會是加入恒指的大熱門。 百麗昨晚公佈投票結果，以股數計，總共有約98.71%股東投贊成票；以人數計，約250名股東支持私有化，佔出席或委託他人出席股東會的67.57%。由於贊成股數超過75%，反對的少於10%，過半數出席股東支持，私有化議案獲得通過。 雖然在本港註冊的上市公司，已經沒有私有化要在股東會「數人頭」的要...
2017-07-18
AC米蘭今夏積極擴軍，其中查漢奴古、梅沙基奧、列卡度洛迪古斯、波連尼等新援都隨隊出戰國際冠軍盃，主帥蒙迪拿揚言要向外界展示球隊復興的決心。紅黑軍團今晚國冠盃中國站於廣州迎戰熱身賽表現一般的多蒙特，有望順利奏捷，直取AC米蘭主勝。（now633台、ViuTV 96台今晚7:20直播） 獲中資財團注資的AC米蘭在今夏積極擴軍，至今已簽入十一名新援，教練蒙迪拿矢言，希望藉今次賽事展示復興的決心︰「我們積極組軍備戰，目的就是要重拾昔日光輝，儘管今仗只是友賽性質，但己隊不會鬆懈，務求調整好狀態，然後出戰新球季。」該隊上周三友賽瑞超球隊盧加奴大勝4:0，球隊增兵後的實力可見一斑...
2017-07-18
意大利西西里島擁有迷人景致與海島風情，而其悠久的歷史和曾被不同國家統治的背景，更留下豐富的古蹟及文化，像在這個地中海最大島嶼的東南岸城市斜拉古（Siracusa），便找到滿佈歷史遺蹟的考古學公園，加上...
2017-07-18
下月就42歲嘅名模陳嘉容Eunis，近年不斷增值自己為未來事業鋪路。愛情路上，高妹自去年初與印籍機師S先生正式斬纜後，感情真空。日前晚上，Dry爆Eunis終於有愛情滋潤，原來高妹又秘密同前度S先生兩...
2017-07-18
航拍機愈出愈多，豐儉由人，大行其道，但不少玩者不知道玩航拍機，一旦危害他人或財產安全，即犯官非，隨時連監也有得坐。一名男子便因曾在機場候機室玩航拍機，昨天被警方拘捕。 上周四這名男子在赤鱲角機場離港前，於候機室大堂玩航拍機，並將自拍照片上載互聯網，引起關注。他昨天乘飛機抵港時，被警方以涉嫌危害航行安全罪名拘捕，事件顯示機場乃敏感地帶，警方不容有人隨意在機場範圍玩航拍機，或一早緊盯這名男子，等他回港即予拘捕，不排除想殺一儆百。 很多人知道，不可在航道範圍玩航拍機，但不清楚那裏是禁區，很多人也不知道，根據《一九九五年飛航（香港）令》，規定超過七公斤的航拍機，或以任何大小及重量航...
2017-07-18
理論上，剛過去馬季賽事多了，練馬師人數因胡森、孫達志散倉但無人即時補上而少了兩位，每位倉主要贏夠十六場頭馬達至馬會要求，難度當比起往季的十五場還低了一點。結果卻是鄭俊偉要遲至煞科日才憑「仁仁友福」多添一W湊夠數，而吳定強與告達理則各只贏了八場頭馬，同改寫了千禧年後包尾倉主的新低成績！反而在練馬師榜的另一極端，蔡約翰就贏馬多達九十五場（如稍後「勁皇子」因藥被貶則是九十四場），打破了十二年前由告東尼創下的九十一W紀錄。 貧者愈貧，富者愈富，這說法真的從來無錯。馬場也如社會，即使機會多了，弱者能力與本錢都有限，分享不到太多好處。但馬會不是政府，倒沒有照顧弱勢的責任，只有汰弱留強提...
2017-07-18