﻿捉路專家——老蔡不再揀食

蔡約翰剛季之所以能夠一早拋離對手，兼而以破練馬師單季贏馬紀錄的成績，成功衞冕第九度登上王座，兵力強固是原因，但作風有變亦是關鍵。以往蔡約翰恃住人強馬壯，即使在有雄心爭冠軍的馬季，用兵上仍然揀飲擇食，不太熱衷於谷中或泥賽揮軍。但試過三兩季的功敗垂成，剛季蔡神仙爭冠軍志在必得，於是大小通吃，在谷中贏馬廿九場名列第二，泥賽方面則贏十二W排榜首，都是歷來新高。正因此作風之變，老蔡在田草雖只比大摩多贏一場頭馬，但總成績卻拋離了二十八W之遙。當中最明顯的例子是剛奪得最大進步馬匹獎的「翩翩」，此馬跨季在田草得過四冠三亞從未失Q之後，竟會轉而至泥地千二上陣添食，類此部署在如斯惡馬身上，實不曾出自老蔡手底。



說到「翩翩」，不可不提蔡約翰與潘頓的合作。曾幾何時，蔡約翰絕不會交馬予其沾手，但自從前打吡冠軍「戰利品」的成功，兩人關係日趨緊密，剛季合作次數更由前季的十次激增至三十次，而這三十戰的成績為十冠九亞一季，勝出率逾三成，入Q率逾六成，足見蔡約翰雖仍倚重於莫雷拉搏殺，對潘頓卻也愈來愈信任。



新馬季個半月後開鑼，想知蔡約翰爭三連冠的決心有多大，大可看看他在谷中與泥賽的出馬是否積極，而凡見他交馬予潘頓操刀，就要格外留神。



